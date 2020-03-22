Растет вероятность того, что Олимпиаду в Токио перенесут

Сообщается, что этот вопрос обсуждают организаторы Игр.

В Оргкомитете игр обсуждались варианты переноса спортивного смотра на один или даже два года, однако некоторые члены команды по проведению Олимпиады надеются всего лишь на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения. Накануне, о том, что готовится решение о судьбе Олимпиады после телефонного разговора с японским премьером Синдзо Абэ на брифинге в Белом доме сказал американский президент Дональд Трамп. По его словам, в Японии все готово, но решение останется именно за Токио. О целесообразности проведения Олимпиады в условиях пандемии говорили и лидеры Большой семерки на совместной видеоконференции 16 марта. Ранее с просьбой перенести Игры выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, а так же ряд спортивных федераций – из Испании, США и Канады.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В МОК ранее подчеркивали, что пока исходят из того, что Олимпиада должна пройти в намеченные сроки.