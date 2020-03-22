Роспотребнадзор призывал россиян принимать душ не более пяти минут

Это поможет сохранить водные ресурсы планеты. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей напомнила, что проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ даёт возможность сэкономить этот ресурс. Рекомендации приурочены ко Всемирному дню водных ресурсов, который проходит ежегодно 22 марта.