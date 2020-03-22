Зоозащитники пожаловались на то, что десятки собак из приюта при тульском монастыре увезены в разных направлениях

По словам волонтеров, животные были брошены в безлюдных местах в 30-40 км от приюта. По их сведениям, новый священник местного храма распорядился убрать зверей, так как их якобы нечем и некому кормить, передает агентство «Интерфакс». Волонтеры, напротив, утверждают, что кормов и сил у них хватало. Ранее представители духовенства заверяли, что собак в течение целого года распределяли по приютам и семьям.