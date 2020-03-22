Греческая полиция задержала священнослужителя за нарушение запрета на службы в храмах. В минувшую пятницу митрополит Серафим открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан на службу. Когда его задержали, священник сказал, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. На священнослужителя был составлен протокол, сам он отпущен. При повторном нарушении митрополиту пригрозили судом.