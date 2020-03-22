«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

Ранее в этих государствах из-за пандемии прекратили обрабатывать международную почту. В это число вошли Ливан, Ливия, Молдавия, Монголия, Перу. Компания намерена возобновить сообщение с этими государствами, как только они снимут ограничения. Как подчеркнули представители почты, в мире пока нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также исключает такую возможность.