Власти ряда стран ужесточают меры для борьбы с коронавирусом

Сингапур запретил с завтрашнего дня въезд иностранцев. Узбекистан закрывает границы. В Северной Македонии, Кувейте и Индии вводится комендантский час. В Марокко запретили транспортное сообщение между городами. В Австралии закрывают общественные пляжи.