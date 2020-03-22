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10:30, 22 марта 2020

Власти ряда стран ужесточают меры для борьбы с коронавирусом

Сингапур запретил с завтрашнего дня въезд иностранцев. Узбекистан закрывает границы. В Северной Македонии, Кувейте и Индии вводится комендантский час. В Марокко запретили транспортное сообщение между городами. В Австралии закрывают общественные пляжи.



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