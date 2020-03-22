Организационный комитет Олимпиады в Токио начнет готовить альтернативные сценарии проведения игр. Источник агентства Reuters говорит, что рассматривают возможность переноса на срок от месяца до двух лет. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты нескольких стран, в том числе Бразилии, Норвегии и Словении, а также спортивные федерации некоторых государств.