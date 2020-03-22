Жители Норильска накануне на весь день остались без интернета

Региональный оператор связи уверяет, что сейчас всё восстановили.

Интернет вчера не работал во всем Норильске, дозвониться до родных и знакомых тоже удавалось далеко не с первого раза. Возникли перебои с сотовой связью. Об этом жители города на севере Красноярского края рассказали в соцсетях после того как все вернулось к обычному режиму. Связь с миром была прервана накануне утром по Москве. «Самое неприятное, что сделать в такой ситуации ничего нельзя. Абсолютная уязвимость и растерянность» — признаются пользователи в соцсети «В контакте». Жалуются на то, что интернет полностью отключил жизнеобеспечение Норильска. Не работали терминалы, закрылся крупный в городе кинокомплекс, в торговых центрах висели объявления, что сертификаты не продаются и не отовариваются по техническим причинам. Оказалось, что всему виной обрыв оптоволокна примерно в 80ти километрах от Ванкорского нефтегазовое месторождения в регионе. В свою очередь сетевое издание Таймырский телеграф уверяет, что аварийные бригады оперативно выехали к месту обрыва. Связь к вечеру восстановили, но работы по ликвидации аварии продолжаются.

Перебои с интернетом в Норильске по сообщениям местных интернет-изданий были в начале месяца. Тогда на линии связи проводили профилактические работы.