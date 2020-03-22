Организационный комитет Олимпиады в Токио начнет готовить альтернативные сценарии проведения игр. Источник агентства Reuters говорит, что будут учитываться разные сроки 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в оргкомитете.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков», — сказал источник.

Другой источник агентства заявил Рейтер, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Рейтер отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки