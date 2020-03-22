В Абхазии сегодня стартовали повторные президентские выборы. Причем, два участка открыты в России – Москве и Черкесске. В январе кассационная коллегия Верховного суда признала недействительными результаты предыдущего голосования, в августе и сентябре прошлого года. Тогда победителем был объявлен действующий президент Рауль Хаджимба,