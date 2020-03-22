Выборы президента Боливии переносят из-за коронавируса. Голосование было назначено на 3 мая. Временное правительство страны приостановило избирательную кампанию на две недели. Новая дата голосования не назначена. Досрочные выборы объявлены после того как президент страны Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных и на фоне массовых протестов после предыдущих выборов.
2020-03-22T10:00:00+03:00
2020-03-22T10:03:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2610618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:00, 22 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…