Выборы президента Боливии переносят из-за коронавируса. Голосование было назначено на 3 мая. Временное правительство страны приостановило избирательную кампанию на две недели. Новая дата голосования не назначена. Досрочные выборы объявлены после того как президент страны Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных и на фоне массовых протестов после предыдущих выборов.