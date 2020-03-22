Италия приостанавливает работу всех производств из-за пандемии коронавируса

Исключение сделано лишь для предприятий по выпуску товаров первой необходимости.

«Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но страна справится», — сказал накануне премьер итальянского правительства Джузеппе Конте, выступая по национальному телевидению. Глава кабинета министров страны подчеркнул, что ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек, а саму эпидемию коронавируса назвал наиболее тяжелым кризисом после Второй мировой войны. В Италии вот уже почти две недели действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты учебные учреждения, рестораны, бары, развлекательные заведения, спортивные клубы, бассейны. Конте добавил: «Итальянская жертва в том, чтобы оставаться дома и она — минимальна по сравнению с тем, «что делают медицинские работники и все, кто участвует в преодолении чрезвычайной ситуации, продолжая работать». В субботу после телефонного разговора Конте с президентом России Путиным в Кремле пообещали оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Уже сегодня самолетами ВКС России в Италию прибудут 8 бригад российских военных вирусологов, медоборудование и специальные российские автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

Согласно последним данным, количество выявленных случаев коронавируса в Италии превысило 53,5 тысячи человек. Число смертельных случаев приближается к пяти тысячам (4825).