Два человека погибли в результате аварии автобусов под Тамбовом. Еще 15 пострадали, говорят в МЧС. По сведениям спасателей, рано утром на трассе «Москва-Волгоград» при попутном движении два пассажирских рейсовых разъехались по обочинам, чтобы избежать столкновения. В результате один перелетел отбойник и вылетел в кювет с обочины.