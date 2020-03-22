Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Более 90 тысяч заболевших вылечились. Почти 13 тысяч скончались, говорят представители американского университета Джонса Хопкинса. Сейчас, по их данным, наибольшее количество смертей отмечается в Италии, почти 5 тысяч, Китае и Иране. Эти же страны находятся в лидерах по числу выздоровевших. На этом фоне Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.