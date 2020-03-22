Норильск на несколько часов остался без интернета

Накануне днем произошла авария – за пределами был оборван кабель, пишет местная пресса. Из-за этого многие сервисы были недоступны в течение нескольких часов. Местные жители позже писали в социальных сетях, что в городе, где живет более 150 тысяч человек, не работали банкоматы, отсутствовала связь, невозможно было вызвать такси, возникли проблемы с общественным транспортом. Доступ в интернет был восстановлен только вечером.
2020-03-22T09:30:00+03:00
2020-03-22T09:31:24+03:00
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09:30, 22 марта 2020
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