Более десятка известных артистов обратились к патриарху Кириллу с просьбой помочь в спасении приюта для собак и кошек

Более десятка известных артистов обратились к патриарху Кириллу с просьбой помочь в спасении приюта для животных в Тульской области. В числе подписантов Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.

Они отмечают, что новый священник Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново Алексинского района самовольно, вопреки мнению

настоятельницы, в одночасье ликвидировал живой уголок, в котором более 10 лет жили собаки и кошки, подкинутые в свое время к стенам обители.

Приют появился при монастыре по инициативе настоятельницы игуменьи Евфросинии: при помощи других насельниц и волонтеров она заботилась о брошенных животных. Новый священник местного храма обратился в администрацию с просьбой убрать зверей, так как их якобы нечем и некому кормить. Волонтеры утверждают, что кормов и сил у них хватало.