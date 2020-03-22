В столице Казахстана всех прилетевших из-за границы в обязательном порядке будут проверять на COVID-19. Такое решение принял оперативный штаб по предотвращению коронавирусной инфекции. Пассажиров сразу с рейса будут размещать в гостиницах.

Без сдачи анализа и получения результатов им запретят выезжать в город. Но даже потом необходимо оставаться под наблюдением врачей на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.

Всего в Нур-Султане «коронавирус» подтвержден у 31 человека, а в целом по стране у 56. С сегодняшнего дня в столицу закрыт въезд и выезд. В республике с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения.