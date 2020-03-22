В Киеве в связи с коронавирусом будут дезинфицировать жилые дома. На эти цели профильным ведомствам поручено выделить целевых средств в размере 23 миллионов гривен, сообщает пресс-служба городской администрации. Как сообщалось, в городе перестанет ходить общественный транспорт. Он будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.