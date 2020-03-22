Власти Москвы не планируют закрывать метро из-за коронавируса

Его вообще невозможно остановить, заявил мэр Сергей Собянин.

Он пояснил, что метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если его остановить, потом полгода придется восстанавливать, отметил градоначальник.

Он также заверил, что проблем с поставками продовольствия в Москве нет, на складах его достаточно и ажиотажный спрос на него спадает.

Собянин также еще раз подчеркнул, что власти не скрывают данных по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

В России официально зарегистрировано 306 случаев заражения, из них 137 в Москве. 16 пациентов выздоровели.