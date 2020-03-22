Митинг против обнуления сроков президента пройдёт сегодня в Краснодаре

Ранее планировалось провести их еще в нескольких городах, но мероприятия по разным причинам отменили.

Противники поправок в Конституцию, которые инициировал Владимир Путин, к двенадцати часам соберутся в сквере космонавтов в Краснодаре. Организатор акции, член регионального отделения Либертарианской партии Михаил Власов сказал «Эху», что сейчас ровно за месяц до всенародного голосования, необходимо провести митинг, поскольку обнуление сроков президента нарушает российские законы. По его словам, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, акция, скорее всего, будет небольшая, и придут на неё не более пары сотен человек. При этом Власов добавил, что митинг согласован, но столичные власти пытались отговорить организаторов его проводить уже после того, как разрешили мероприятие.

Еще одна акция протеста против поправок пройдет в Екатеринбурге, где активисты собираются устроить некий флеш-моб в парке пятидесятилетия ВЛКСМ. Ранее там также собирались провести большой оппозиционный митинг, но представители многих политических сил отказались выводить сторонников на улицы из-за пандемии. Еще серии одиночных пикетов с теми же требованиями ожидаются сегодня в Волгограде, Орле, Тюмени, Сочи и других российских городах.

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22-ого апреля.