Роспотребнадзор считает разумной мерой предосторожности 14-дневный карантин для тех, кто находится в группе риска по коронавирусу. Согласно исследованиям американской Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, на которые ссылается ведомство, в среднем инкубационный период длится 5 дней. Но у более чем 97% пациентов симптомы проявлялись в течение 11,5 дней после заражения. И только у 100 человек из 10 тысяч это произойдет по прошествии двух недель. Роспотребнадзор отмечает, что данные оценки аналогичны более ранним исследованиям, основанным на меньшем количестве случаев инфицирования.
2020-03-22T08:30:00+03:00
2020-03-22T08:34:11+03:00
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08:30, 22 марта 2020
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