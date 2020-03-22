Роспотребнадзор считает разумной мерой предосторожности 14-дневный карантин для тех, кто находится в группе риска по коронавирусу. Согласно исследованиям американской Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, на которые ссылается ведомство, в среднем инкубационный период длится 5 дней. Но у более чем 97% пациентов симптомы проявлялись в течение 11,5 дней после заражения. И только у 100 человек из 10 тысяч это произойдет по прошествии двух недель. Роспотребнадзор отмечает, что данные оценки аналогичны более ранним исследованиям, основанным на меньшем количестве случаев инфицирования.