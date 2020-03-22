Около 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тамбовом

Около 15 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Оба автобуса двигались по маршруту Москва — Волгоград. По предварительным данным, пострадали порядка 15 человек. При попутном движении они [автобусы] разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы», — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным регионального МЧС, в результате аварии погибли два человека. Между тем, в пресс-службе областного ГИБДД сообщают о трех погибших.