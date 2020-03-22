В Абхазии сегодня состоятся президентские выборы

Их проводят повторно, потому что осенью они закончились уличными протестами.

Всего в бюллетени указаны три кандидата: это бывший министр экономики Аргруг Ардзинбу, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшбу и глава оппозиции Аслан Бжания. Сайт «Кавказ.реалии» пишет, что первый обещает реструктурировать власть таким образом, чтобы Абхазия в плане экономического развития была более успешной страной, бывший полицейский обещает укреплять национальные традиции и восстановить электростанции, а лидер протеста намерен изменить структуру правительства таким образом, чтобы увеличить эффективность госуправления.

Интернет-издание «Кавказский узел» со ссылкой на экспертов сообщает, что наибольшей популярностью большуются Ардзинбу и Бжания, но заранее результат выборов предсказать нельзя.

Всего в стране откроют сто пятьдесят два избирательных пункта, а еще два появятся в России. Их организуют в Москве и в Черкесске.

Верховный совет республики Южная Осетия провозгласил независимость от Грузии в 1992-ом году. С тех пор Абхазию как полноценное государство признали только в России, Венесуеэле, Вануату, Сирии, Никарагуа и в республике Науру.