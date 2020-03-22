Аэрофлот приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Отменяются рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию. Кроме того, компания временно сократит частоту рейсов в Брюссель, Амстердам и Берлин.

При этом в связи с отменой решения российских властей о приостановке полетов в Дубай, компания продолжит туда летать, но с завтрашнего дня частота сократится до одного рейса в день.