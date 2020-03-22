Климатическая норма вновь может быть превышена в Москве на предстоящей неделе

В понедельник еще будет холодно — даже чуть-чуть ниже нормы, во вторник — около нормы. А начиная со среды температура начнет ее превышать — сначала на 2 градуса, а потом и на 6, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К пятнице в столице ожидается до 16 градусов тепла.