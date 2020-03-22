«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса. В их числе Молдавия, Монголия, Ливия и Шри-Ланка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным. Все 34 британских спутника связи OneWeb, запущенные с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б», вышли на орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании.

Ракета стартовала накануне в 8 вечера и через несколько минут вывела разгонный блок «Фрегат» с аппаратами на суборбитальную траекторию. Этот запуск примечателен тем, что компания OneWeb решила посвятить его первому в мире выходу человека в открытый космос, который состоялся 55 лет назад. Восемнадцатого марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в космическое пространство с борта корабля «Восход-2».