В Казахстане сегодня, возможно, начнут раздавать бесплатные медицинские маски

Во всяком случае, это поручил сделать президент.

В аптеках масок нет, и президент Касым-Жомарт Токаев накануне потребовал их раздавать прямо на улицах. Где ставшие дефицитным товаром маски для этого возьмут, глава государства не уточнил, но высказал предположение, что маски исчезли из продажи по вине спекулянтов. Токаев призвал население постоянно носить маски, регулярно использовать антисептики и соблюдать карантинный режим. Власти страны пошли на решительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение, с 19 числа два крупнейших города страны – Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин. Подобный шаг, как утверждает газета «Ведомости» обсуждался и властями России, но в мэрии Москвы это отрицают.

По вчерашним данным, в Казахстане официально выявленных заболевших в пять раз меньше, чем в России.