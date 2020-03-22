Российские авиакомпании вводят новые ограничения на полеты из-за коронавируса

Некоторые перевозчики приняли решение приостановить почти все рейсы.

Крупнейши й чартерный перевозчик России – компания Azur air – сегодня почти на месяц приостанавливает полеты из России в другие страны. В компании объяснили такое решение заботой о здоровье российских туристов, а также солидарностью со своим стратегическим партнером – туроператором ANEX Tour, также объявившем об отмене рейсов. При этом Azur air продолжит вывозить россиян из-за границы. Пассажиров попросили отнестись к вынужденным мерам с пониманием.

Между тем, авиакомпания S7 сегодня приостанавливает полеты в Таиланд из-за ограничений на въезд в эту страну, введенных властями королевства для иностранцев. Рейсы, которыми будут возвращать российских туристов, перевозчик продолжит выполнять до 17 апреля.

Вводятся и более мелкие ограничения – как сообщает ТАСС, «Аэрофлот» сегодня прекратит полеты в Каир, а авиакомпания Singapore Airlines перестанет летать в Москву.

До конца марта Аэрофлот приостановит регулярные полеты в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию. На этой неделе российское правительство запретило въезд иностранцев в страну. На такие же меры пошел и целый ряд других государств.