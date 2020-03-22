Общее число инфицированных приближается к 9 тысячам. Свыше 100 человек скончались, сообщили медицинские власти страны. Около 60% новых инфицированных зарегистрированы в городе Тэгу с населением 2,5 миллиона человек.
Почти 100 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее
Общее число инфицированных приближается к 9 тысячам. Свыше 100 человек скончались, сообщили медицинские власти страны. Около 60% новых инфицированных зарегистрированы в городе Тэгу с населением 2,5 миллиона человек.