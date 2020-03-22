США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса, их уже 25,5 тысяч

За последнюю неделю эта цифра увеличилась более чем десятикратно.

Погибших уже более 300. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики. В Китае зарегистрировано более 81 тысячи заболевших, в Италии свыше 53 тысяч. При этом Италия вышла на первое место по летальным исходам – около 5 тысяч.

Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с новым заболеванием. В КНДР отметили, что Трамп был впечатлен усилиями Пхеньяна в борьбе с эпидемией. Слова американского президента были высоко оценены в Северной Корее. Официально в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.