Памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади, убрали на следующий же день

Он сам нуждается в доработке и у него были проблемы с постаментом, сказал «Эху Москвы» депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Ранее Герасимов говорил, что в основном трудности возникли из-за того, что новый памятник оказался тяжелее старого.

Памятник Георгию Жукову на Манежной площади неожиданно демонтировали в минувшую пятницу и установили на его месте временный, который немного отличается от предыдущего. В мэрии говорили, что не в курсе замены. Позднее власти сообщили, что его демонтировали для плановой реставрации к юбилею Победы.