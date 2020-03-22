В Киеве сегодня будет полностью остановлено движение общественного транспорта

Таким образом власти города рассчитывают предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В Киеве на неопределенный срок останавливаются все пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. Об этом накануне написал в Фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков. Также он анонсировал дальнейшее ужесточение карантинных мер в связи с пандемией. Министр высказался за полное прекращение работы всех предприятий страны, за исключением критически важных для государства.

Ранее на этой неделе в Киеве, а также в Харькове и Днепре закрыли метро. Планировалось, что подземка в украинской столице возобновит свою работу 3 апреля, но, согласно некоторым источникам, теперь открытия стоит ждать не раньше 17 апреля. На линии пустили 200 дополнительных маршруток, при этом ограничив максимальное число людей в одном транспортном средстве до 10.

По последним данным, на Украине насчитывается больше 40 зараженных коронавирусом. Трое из них умерли.