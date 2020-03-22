В Ассоциации компаний розничной торговли отрицают информацию о дефиците продуктов в России

Ранее о его наличии говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Единственные проблемы в этой отрасли сейчас с логистикой, потому что люди скупают всё и сразу, — сказал «Эху Москвы» заместитель исполнительного директора организации Владимир Ионкин.

По словам Ионкина, сейчас в Москве ажиотаж уже спадает, и люди начали осознавать, что скупать все товары в магазинах просто не нужно.

Российские кинотеатры просят правительство признать ситуацию с пандемией форс-мажором для отрасли. Сейчас это необходимо, поскольку этого бизнеса тяжёлое время, — сказал «Эху Москвы» председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Березин добавил, что форс-мажор сильно помог бы кинотеатрам в различных разбирательствах с арендодателями, а именно плата за помещение нередко составляет самую большую долю расходов.