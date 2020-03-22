Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 53, достигнув 306 человек

Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек, в Москве шесть. В течение последних двух недель все они посещали неблагопоолучные страны и теперь госпитализированы, сообщает официальный штаб по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что за последние сутки выздоровели четыре человека. Всего с начала эпидемии выписаны 16 человек. Под медицинским наблюдением остаются 36,5 тысяч.

В Москве различные медицинские учреждения переквалифицируют для размещения там людей с подозрением на коронавирус. В этой стратегии много минусов, но альтернативы у властей сейчас нет, — сказала «Эху Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Васильева добавила, что также необходимо массово обучать врачей, поскольку многие доктора, которые сейчас вынуждены бороться с пандемией, квалифицированы для работы в другой области медицины.