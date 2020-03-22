Мадридский «Реал» выразил соболезнования близким своего бывшего президента Лоренсо Санса в связи с его смертью

«Сегодня все мадридисты скорбят после кончины президента, который посвятил большую часть жизни своей великой страсти: «Реал Мадриду», —говорится в официальном заявлении клуба. Отмечается, что при Сансе «Реал» только усилил свой легендарный статус, победив в Лиге Чемпионов в 1998 году после 32 лет без побед, завоевал суперкубок Испании и межконтинентальный кубок. 76-летний Лоренсо Санс умер накануне в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.