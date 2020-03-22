Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал годовую зарплату на борьбу с распространением коронавируса

Деньги направлены в Фонд, который создан по его указу, передает РИА Новости со ссылкой на Государственное агентство Азертадж. Как сообщается, месячная зарплата Алиева составляет 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов). В начале марта стало известно, что президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал прошлого года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Он направил средства министерству здравоохранения и социальных служб.