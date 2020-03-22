В ВОЗ не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавируса. «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — сказал в интервью «РИА Новости» официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Он также отметил, что передача вируса по водопроводной воде также не доказана. Ранее в организации посоветовали отказаться от табака и алкоголя для более успешного противостояния коронавирусу.
2020-03-22T05:10:00+03:00
2020-03-22T05:11:18+03:00
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05:10, 22 марта 2020
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