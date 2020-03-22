Украина в отличие от России не готова к экономическому кризису, считает Михаил Саакашвили

Украина в отличие от России не готова к экономическому кризису, считает бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, из-за падения цен на нефть приближается новый сильный кризис, который он сравнил с цунами. По мнению политика, Россия сможет его пережить благодаря «подушке в 600 миллиардов долларов», а Украина «попадет в зону турбулентности». «У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — сказал Саакашвили в интервью «Седьмому каналу». Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина как государство может погибнуть из-за пандемии коронавируса. Она объяснила это тем, что в стране отсутствует единство.

На Украине зафиксировано более 40 случаев заражения COVID-19, трое скончались. Сегодня в Киеве полностью перестанет работать общественный транспорт.