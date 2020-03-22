Количество заболеваний новым коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, почти 13 тыс умерли, более 91,5 тыс выздоровели

Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Китае, Италии, США и Испании. При этом Италия опередила Китай по числу смертей. В лидерах по выздоровевшим Китай, Иран, Италия, Испания и Южная Корея.