Все 34 британских спутника связи OneWeb, запущенные с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б», вышли на орбиту

Об этом сообщается в Twitter компании. Ракета стартовала накануне в 8 вечера и через несколько минут вывела разгонный блок «Фрегат» с аппаратами на суборбитальную траекторию. Этот запуск примечателен тем, что компания OneWeb решила посвятить его первому в мире выходу человека в открытый космос, который состоялся 55 лет назад. Восемнадцатого марта 1965

года советский космонавт Алексей Леонов вышел в космическое пространство с борта корабля «Восход-2».