В Мексике разбился вертолет военно-морских сил страны

Один человек погиб, девять пострадаи. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба военного ведомства и подтвердил губернатор штата Веракрус, где произошла авария. Он уточнил, что вертолет был задействован в операции по спасению похищенных людей. Причины авиакатастрофы не называются. ВМС пообещали вскоре предоставить больше информации.