Круизный лайнер «Коста луминоза», на борту которого есть россияне, стоит в порту итальянского города Савона

Несколько сотен пассажиров и членов экипажа круизного лайнера «Коста луминоза», среди которых есть россияне, остаются на борту в порту итальянского города Савона. Как сообщило агентство АНСА, 84 человека находятся в изоляции на судне после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом. Всех инфицированных высадили во время предыдущей остановки — в порту Марселя. Накануне домой отправили итальянцев, проживающих в окрестных регионах. Сегодня высадка пассажиров продолжится при содействии Департамента гражданской защиты и итальянского Красного Креста. На борту есть туристы из стран, которые полностью прекратили авиасообщение с Италией. Сейчас решается вопрос, как их вывозить на родину. Ранее в компании-судовладельце сообщили ТАСС, что в числе пассажиров Costa Luminosa 10 россиян. Рейсы между Римом и Москвой продолжает выполнять «Аэрофлот». Генконсульство России в Генуе

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