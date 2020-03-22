Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны. Поставки начнутся уже сегодня. Договоренность об этом была достигнута накануне в ходе телефонных переговоров президента Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте. Италия находится на втором месте в мире после Китая по числу заразившихся коронавирусом и на первом среди европейских стран. В стране зарегистрированы 53,5 тысячи случаев. При этом Апеннины лидируют по количеству летальных исходов – около 5 тысяч, 6 тысяч больных выздоровели.
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