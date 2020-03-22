В Москве возлагают на арабских партнеров ответственность за разрыв соглашения ОПЕК+

Это была их инициатива, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, Россия не хотела резкого падения цен на нефть. Он отметил, что можетэто подтвердить, поскольку участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы. Первый вице-премьер пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. «По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — резюмировал Белоусов. Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая нефтедобычу наравне с другими странами альянса. В марте стороны не смогли договориться о продлении договоренностей.
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