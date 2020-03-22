В Греции задержали митрополита Кифирского Серафима за службу во время эпидемии коронавируса

В пятницу он открыл Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и начал приглашать прихожан. Свой поступок митрополит объяснил в полицейском участке тем, что до него еще не дошел циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, в котором запрещалось проводить богослужения. На священнослужителя составили протокол и отпустили. Материалы дела передадут в прокуратуру. Серафима предупредили, что при следующем подобном нарушении его отдадут под суд.