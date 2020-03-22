Италия из-за коронавируса приостановит всю производственную деятельность, кроме самой необходимой

«Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся», — сказал премьер страны Джузеппе Конте, назвав эпидемию COVID-19, «худшим кризисом после Второй мировой войны». Вместе с тем он подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек. Как долго продлятся данные меры премьер не уточнил. Как стало известно журналистам из источников в правительстве, они будут действовать до 3 апреля. Различные карантинные меры действуют в Италии с 10 марта. В пятницу правительство закрыло доступ в парки и сады и запретило уличные игры и развлечения.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и на этой неделе опередила Китай по числу жертв. Согласно официальным данным, на Апеннинах зафиксированы свыше 53 тысяч случаев заражения, число жертв приближается к 5 тысячам, свыше 6 тысяч выздоровели.