За прошедшие сутки в мире выявлено 32 тысячи случаев заражения коронавирусом и свыше 1300 смертей

Таким образом, число заболевших достигло 266 тысяч, более 11 тысяч скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, большая часть из зарегистрированных за сутки заражений и смертей – почти 24 тысячи и свыше 1100 соответственно — приходится на Европу. Меньше всего заразившихся пока в Африке и Юго-Восточной Азии.