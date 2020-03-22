Более 600 французских медиков подали в суд на премьера страны Эдуара Филипа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен

Они их обвиняют в «государственной лжи» из-за ситуации с коронавирусом, пишет Le Figaro. По мнению авторов, Филипп и Бузен не предприняли необходимых мер, чтобы замедлить распространение инфекции, хотя знали об опасности. Одной из причин подачи иска стала в том числе нехватка медицинских масок. Жалоба была направлена 19 марта, сейчас ее рассматривает специальная комиссия. Она имеет право ее отклонить или же направить в следственные органы.

На территории Франции зарегистрировано почти 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 500 человека от него скончались.