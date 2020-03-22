«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса. В их числе Молдавия, Монголия, Ливия и Шри-Ланка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.