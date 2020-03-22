Аэрофлот приостановил полеты еще в ряд стран из-за эпидемии коронавируса

Об этом говорится в заявлении на сайте авиакомпании. Ограничения коснулись рейсов в Финляндию, Индию, Азербайджан, Швецию, Болгарию, Хорватию и Грецию. Ранее перевозчик отменил полеты в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес (США), а также Дубай (ОАЭ) и Лиссабон (Португалия). Ограничения будут действовать до 30 апреля. С 29 марта авиакомпания будет осуществлять рейсы только в один американский штат — Нью-Йорк.
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